Тихонов: «Пиняеву нужно пространство»

Известный в прошлом игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о новичке «Локомотива» Сергее Пиняеве.

Специалист отдавал себе отчёт в том, что в случае перехода в состав «железнодорожников», который, как известно, состоялся, 18-летний футболист будет игроком основного состава.

«Миранчук не бежит вперёд, даже если перед ним есть простор, он играет в техничный футбол, использует короткий пас. Пиняеву нужно пространство, он убежал и исполнил», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Сегодня, 11 марта, Сергей Пиняев забил первый гол за новый для себя коллектив. Это произошло в гостевом матче с грозненским «Ахматом» (1:0).