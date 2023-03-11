«Локомотив» повёл в Грозном после дебютного гола Пиняева

В 19-м туре Премьер-лиги в Грозном «Ахмат» принимает «Локомотив», который пытается выбраться из зоны стыковых матчей. Уже на 11-й минуте был открыт счет в этом поединке. Максим Глушенков отменным пасом бросил в отрыв Сергея Пиняева, тот с правого фланга сблизился с воротами и технично пробил низом в дальнюю часть ворот. Это дебютный гол новичка «Локомотива» в составе московской команды.

На эту минуту «железнодорожники» настигают «Пари НН» на спасительном 12-м месте. Грозненцы делят пятую строчку.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.