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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба: «Моя задача в «Локомотиве» — стать дядькой»

06 Марта 2023 • 11:32 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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11.03 16:30

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о том, какие задачи стоят перед ним в московском клубе, помимо забивания голов.

«Прежде всего стать в команде «дядькой», который должен встряхивать коллектив, помогать ребятам, немножко «напихать», где-то поддержать», — сказал Дзюба в эфире Первого канала.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» по ходу прошлого месяца. В своей дебютной игре за «железнодорожников» в рамках РПЛ 34-летний нападающий забил три мяча в ворота «Ростова», принеся своей команде победу (3:1).

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 16 очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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