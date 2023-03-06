Дзюба: «Моя задача в «Локомотиве» — стать дядькой»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о том, какие задачи стоят перед ним в московском клубе, помимо забивания голов.

«Прежде всего стать в команде «дядькой», который должен встряхивать коллектив, помогать ребятам, немножко «напихать», где-то поддержать», — сказал Дзюба в эфире Первого канала.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» по ходу прошлого месяца. В своей дебютной игре за «железнодорожников» в рамках РПЛ 34-летний нападающий забил три мяча в ворота «Ростова», принеся своей команде победу (3:1).

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 16 очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице.