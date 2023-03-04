Дзюба повторил достижения Мовсисяна и Дрейера, забив три в первом матче РПЛ за новый клуб

Артём Дзюба, оформив хет-трик в ворота «Ростова» в рамках РПЛ, повторил достижения экс-форварда «Спартака» Юры Мовсисяна и бывшего полузащитника «Рубина» Андреса Дрейера. Объединяет всех троих игроков то, что они оформили хет-трик в ворота команды соперника в первом матче РПЛ за новый клуб, сообщает Opta. У Дзюбы это московский «Локомотив».

Мовсисян установил подобное достижение в 2013 году, Дрейер – не так давно – в 2021 году. Больше хет-триком в дебютной игре в рамках РПЛ не отличался никто из игроков за последние 15 лет.

Дзюба, напомним, стал игроком «Локомотива» в прошедшем феврале, подписав контракт до окончания футбольного сезона.