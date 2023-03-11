Галактионов – об игре с «Ахматом»: «Тяжелейшие три очка с хорошей командой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Ахматом» (1:0).

«Это был очень трудный, тяжёлый матч, особенно с учётом удалений. Мы постарались внести в игру определённые нюансы с точки зрения перестроения», - приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Специалист заявил, что тренерским штабом «железнодорожников» было принято решение о нахождении на футбольном поле тех игроков, которые могли бы качественно перекрывать зоны атаки команды хозяев.

«Это тяжелейшие три очка с хорошей командой, которая прекрасно готова. Это волевая победа», - добавил эксперт.