Аршавин считает, что Дзюбе в «Локомотиве» лучше, чем могло быть в «Торпедо»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал выбор московского футболиста Артёма Дзюбы в пользу одного столичного клуба вместо другого.

Специалист считает, что переход воспитанника «Спартака» в «Торпедо» не обернулся бы ничем хорошим как для спортсмена, так и для самой команды, ведь уровень потенциальных одноклубников был, по мнению Аршавина, довольно низким по сравнению с уровнем Дзюбы, которому в связи с этим пришлось бы вытаскивать коллектив в одиночку.

«Артёму повезло, что он попал в «Локомотив». Там более сильные партнёры и проще играть, поэтому там он проявит себя ярче, чем в «Торпедо», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».