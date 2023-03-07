Агент Миранчука: Я не начинал агентские игры, Антон хочет уехать в Европу

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем футболиста.

Ранее представитель хавбека сообщил, что Миранчук планирует доработать свой контракт с «железнодорожниками» и уехать в Европу.

«Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из «Локомотива». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста. Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал шесть ассистов. Трудовой договор игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.