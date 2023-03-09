Пименов: «С «Ахматом» «Локомотиву» будет куда сложнее, чем с «Ростовом»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился своими ожиданиями от предстоящего девятнадцатого тура российского чемпионата, в котором его бывшему клубу предстоит сразиться с «Ахматом». Игра «Локомотива» в предыдущем матче, с «Ростовом», приятно порадовала специалистов и болельщиков, москвичи выиграли со счетом 3:1, но Пименов считает, что дальше будет намного сложнее.

- Думаю, матч с «Ахматом» будет полностью противоположным игре с «Ростовом». «Локомотиву» придется тяжелее, и намного. «Ахмат» сейчас в хорошей форме. Плюс грозненцы играют дома, - цитирует слова бывшего футболиста Матч ТВ.