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Генич: «Если встречу Дзюбу, скажу: «Привет, давай бей»

11 Марта 2023 • 15:58 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.35 X 3.40 2 3.05
Через 0 ч. -2 мин.

Известный комментатор Константин Генич рассказал, как себя поведёт, если встретит нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу.

Напомним, ранее между журналистом и футболистом произошёл конфликт, после чего Дзюба в одном из своих интервью заявил о готовности поговорить с Геничем по-мужски.

Комментатор отметил, что если однажды такая драка произойдёт, он не пойдёт в полицию писать заявление.

«Что скажу Дзюбе? Ну, привет, давай бей. Или что ты мне хотел сказать в лицо? Ты хочешь, чтобы я тебе то же самое сказал, что я сказал за спиной?

Понятно, что он сильнее, он натренированнее и мощнее. Не побегу заявление писать точно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» три игры и забил три гола. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут сегодня, 11 марта, против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Константин Генич
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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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