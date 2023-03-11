Генич: «Если встречу Дзюбу, скажу: «Привет, давай бей»

Известный комментатор Константин Генич рассказал, как себя поведёт, если встретит нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу.

Напомним, ранее между журналистом и футболистом произошёл конфликт, после чего Дзюба в одном из своих интервью заявил о готовности поговорить с Геничем по-мужски.

Комментатор отметил, что если однажды такая драка произойдёт, он не пойдёт в полицию писать заявление.

«Что скажу Дзюбе? Ну, привет, давай бей. Или что ты мне хотел сказать в лицо? Ты хочешь, чтобы я тебе то же самое сказал, что я сказал за спиной?

Понятно, что он сильнее, он натренированнее и мощнее. Не побегу заявление писать точно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» три игры и забил три гола. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут сегодня, 11 марта, против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.