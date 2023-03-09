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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Дзюба мечтает доказать, что напрасно его списали»

09 Марта 2023 • 18:45 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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11.03 16:30

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Сейчас Артём предельно мотивирован. Мечтает доказать, что напрасно его списали. Поэтому я не сомневался, что в «Локомотиве» будет забивать. После «трешки» в ворота «Ростова» Артёма наверняка распирает от эмоций и куража», — приводит слова Дьякова издание «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что не стоит от Дзюбы ждать по три мяча в каждой игре, но свои шесть-семь голов в этом сезоне он забьет.

Напомним, 34-летний Дзюбы подписал контракт с «Локомотивом» минувшей зимой. За «железнодорожников» он успел сыграть в трех встречах, в которых забил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Виталий Дьяков
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