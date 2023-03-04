Дуймович – о Дзюбе: «Мастерство не пропьёшь, как говорится»

Бывший хорватский полузащитник «Амкара», московских «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович поделился впечатлениями от дебюта Артёма Дзюбы в РПЛ за «железнодорожников». В игре против «Ростова» знаменитый форвард, напомним, трижды поразил ворота подопечных Валерия Карпина и добыл для «Локомотива» ценную победу – 3:1.

«Дзюба достоин большой команды и большого уважения, он отличный игрок, несмотря на свой возраст. Он может ещё много лет хорошо играть в России», - рассказал Дуймович «Матч ТВ».

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» в начале февраля в качестве свободного агента и до сегодняшнего дня сыграл два официальных матча за «красно-зелёных», правда, голами в ворота «Спартака» он ни в одном из них не отметился.