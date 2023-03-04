Жемалетдинов впервые в сезоне сыграл за «Локомотив»

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов впервые в текущем сезоне появился на поле в составе своей команды. Это случилось в концовке выездного матча против «Ростова» в рамках РПЛ (3:1).

Напомним, что игрока вывела из строя травма ахилла, которую он получил на тренировке ещё в июне прошлого года. Полузащитнику потребовалась операция, которую он перенёс в испанской клинике, после игрок несколько месяцев восстанавливался.

К счастью, к концу февраля Жемалетдинов вернулся к тренировкам с основной командой «железнодорожников» и теперь будет помогать своему клубу сохранить прописку в РПЛ.