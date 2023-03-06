Колыванов: «У Дзюбы свои отношения с Карпиным»

Бывший российский футболист Игорь Колыванов порассуждал о том, почему нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не попал в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«У Дзюбы свои отношения с Карпиным. Проблема не в том, сколько он забил голов или не забил. Карпин же сказал, что в сборную будет привлекать более молодых футболистов. Но пока Дзюба показал всем, что он всё ещё может забивать в чемпионате России», - рассказал Колыванов порталу «Спорт День за Днём».

Ранее похожую точку зрения высказал знаменитый спартаковец Андрей Тихонов.

Напомним, что Дзюба пока забил только три гола за «Локомотив» в одной игре – против «Ростова», который как раз возглавляет главный тренер и сборной России Валерий Карпин.