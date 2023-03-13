Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Судья был прав, что удалил Магкеева и Ненахова»

13 Марта 2023 • 11:01 Комментировать
Ахмат
0:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» обыграли «Ахмат» (1:0).

Эксперт согласился с мнением главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, который отметил, что в таких встречах проявляется характер команды. Напомним, что из-за двух удалений москвичи заканчивали матч вдевятером.

«Очень важная победа, если учесть, что у «Локомотива» было два удаления. Судья был прав, что удалил Магкеева и Ненахова. Что касается Дзюбы в роли капитана «Локомотива», то он может им быть. Артём уже возрастной игрок», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Локомотив» набрал 19 очков и расположился на 12-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «красно-зелёные» проведут 18 марта против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Артём Дзюба Максим Ненахов Станислав Магкеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
11:52 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Зенит» недосягаем для «Спартака»
11:51 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о переговорах с Личкой по новому контракту
11:46 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин оценил последние результаты «Локомотива»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий высказался о текущей ситуации в таблице РПЛ
11:34 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов объяснил, почему Дзюба не заиграл в Турции
11:26 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба бесперспективен для сборной, полностью согласен с Карпиным»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Судья был прав, что удалил Магкеева и Ненахова»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Дзюба ответил, завершит ли карьеру в сборной России
10:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела: «Интерес из Европы начинает появляться»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Полоз не знает, продлит ли он контракт с «Ростовом»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Влут раскрыл секрет беспроигрышной серии «Урала»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Писарский: «Чувствуем себя в Москве почти как дома»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Чалов оценил игру «Спартака» против «Факела»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал, как отреагировал на невызов в сборную России
09:53 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Хочется, чтобы Тюкавин получал больше игрового времени»
Все новости
Рекомендуем