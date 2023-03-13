Пименов: «Судья был прав, что удалил Магкеева и Ненахова»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» обыграли «Ахмат» (1:0).

Эксперт согласился с мнением главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, который отметил, что в таких встречах проявляется характер команды. Напомним, что из-за двух удалений москвичи заканчивали матч вдевятером.

«Очень важная победа, если учесть, что у «Локомотива» было два удаления. Судья был прав, что удалил Магкеева и Ненахова. Что касается Дзюбы в роли капитана «Локомотива», то он может им быть. Артём уже возрастной игрок», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Локомотив» набрал 19 очков и расположился на 12-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «красно-зелёные» проведут 18 марта против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.