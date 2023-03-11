Пиняев стал вторым самым молодым автором гола «Локомотива» в РПЛ

Молодой российский полузащитник столичного «Локомотива» Сергей Пиняев сегодня открыл счёт своим голам за «железнодорожников», забив в ворота «Ахмата» на выезде. Как это было – смотрите здесь, а пока поделимся любопытным фактом.

Как сообщает Opta, Пиняев отличился в возрасте 18 лет и 129 дней. В более молодом возрасте за «Локомотив» в Премьер-лиге забивал только один футболист – это грузинский вингер Хвича Кварацхелия, ныне мчащийся с «Наполи» к чемпионству в Серии А. В момент первого гола грузина за «Локомотив» тому было 18 лет и 87 дней.

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