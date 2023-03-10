Агент рассказал, почему Сёмин до сих пор не нашёл работу

Известный футбольный агент из Израиля Яков Гершензон поделился мнением о том, почему российский тренер Юрий Сёмин долгое время находится без работы.

Напомним, что последним клубом именитого специалиста был «Ростов», который он покинул осенью 2021 года. Сейчас опытному тренеру 75 лет.

«Сёмин в любой момент готов вернуться. Он в порядке — и по физическому состоянию, и по знаниям. Юрий — один из лучших тренеров Советского Союза и России. Но возраст почему-то всех пугает», — приводит слова агента «Чемпионат».

Сёмин наиболее известен по своей работе в московском «Локомотиве», с которым трижды выигрывал чемпионат России. Также специалист возглавлял киевское «Динамо».