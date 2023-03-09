Талалаев: «Дзюба - футболист зависимый»

Наставник «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал отсутствие в составе своей команды московского форварда Артёма Дзюбы.

«Дзюба - футболист зависимый. Я ему желаю удачи в «Локомотиве», он хорошо себя проявляет. Посмотрите на доставки мяча в последнем матче с «Ростовом» - их было 21 в штрафную, а Дзюба забил три», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Талалаев заявил, что желает Дзюбе продолжать в том же духе всегда, кроме игр со своей командой.

По вышеупомянутому показателю «чёрно-белые» располагаются на последнем месте в лиге, заявил эксперт.

Главный тренер «автозаводцев» сказал, что был готов рассмотреть воспитанника «Спартака» в том случае, если бы другие нападающие не вписались в схему игры его коллектива.