Агент: «Дзюба — топ-игрок, он пригодился бы сборной»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба достоин вызова в сборную России.

Напомним, что в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) 34-летний форвард забил три мяча. Эта игра стала для опытного футболиста первой за «железнодорожников» в рамках РПЛ.

«Дзюба – топ-игрок, он способен заиграть в любом европейском чемпионате. Он умеет забивать голы, класс и мастерство у него есть. Жаль, что его не вызывают в сборную России. Считаю, что он пригодился бы команде», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг контракт в начале ноября прошлого года. 8 февраля нападающий присоединился к «Локомотиву». Отметим, что Дзюба возглавляет рейтинг лучших бомбардиров в истории сборной России. На счету форварда 30 голов в 55 играх за национальную команду.