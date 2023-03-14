Генич — о «Локомотиве»: «Победы в меньшинстве дорогого стоят»

Известный спортивный журналист Константин Генич поделился мнением об игре «Локомотива» в матче 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

Напомним, что по ходу встречи «железнодорожники» остались в меньшинстве, лишившись из-за удалений Максима Ненахова и Станислава Магкеева.

Генич похвалил «Локомотив» за то, что команда сумела сохранить победный счёт, играя вдевятером.

«Железнодорожники» уверенно защищались. Разумеется, были моменты у «Ахмата». Где надо, вытащил Лантратов, игроки стелились в подкатах, бросались под мячи. Победы в меньшинстве дорогого стоят», — цитирует Генича «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.