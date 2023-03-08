«Локомотив» убедил Изидора не делать операцию из-за старой травмы

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о травме нападающего команды Вильсона Изидора.

В зимнее трансферное окно французский игрок мог перебраться в «Лион», но не прошел медицинское обследование.

«Он уезжал от нас полностью здоровым: и тренировался без ограничений, и провел два матча по 45 минут. Что случилось во Франции, мне до конца не понятно», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

По мнению функционера, в «Лионе» у Изидора обнаружили какую-то старую травму и очень сильно загрузили футболиста, он вернулся в подавленном состоянии и хотел делать операцию, но клуб вместе с врачами с трудом смог отговорить его от этого, и ограничиться консервативным лечением.

В нынешнем сезоне Изидор провел 17 матчей с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре ассиста.