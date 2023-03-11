Дэвид обошёл Азара и стал лучшим бомбардиром «Лилля» в 21 веке

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид установил клубный рекорд по забитым мячам с начала текущего века.

Канадский футболист трижды поразил ворота «Лиона» в сегодняшнем матче французской Лиги 1, в результате чего вышел вперёд в споре с Эденом Азаром. На счету Дэвида теперь 53 взятия ворот, у бельгийца – 50.

Напомним, что Эден Азар выступал за «Лилль» на старте своей карьеры – с 2008 по 2012 год. Для достижения показателя в 50 голов знаменитому вингеру потребовалось отыграть 194 матча. На счету Дэвида сейчас 125 поединков. В текущей кампании нынешний лидер атаки «Лилля» отличился 21 раз, проведя 29 встреч.