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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» дважды вёл с запасом в два гола, но «Лион» спас матч

11 Марта 2023 • 00:56 Комментировать
Лилль
3:3
Лион
окончен

Идущие по тому же графику побед и поражений «Лилль» и «Лион» пересеклись в стартовом матче 27-го тура Лиги 1. «Доги» сегодня были заметно острее соперника, но не могли похвастаться отменной реализацией в отличие от гостей.

Первый тайм получился безголевым, а вот далее было голевое пиршество. Джонатан Дэвид завершил комбинацию с игры, а чуть позже дважды забивал с 11-метровой отметки. У гостей Брэдли Баркола отыграл один мяч, а затем помог Александру Ляказетту оформить дубль в заключительном 10-минутном отрезке.

3:3, «Лилль» делит пятое место, соперник - восьмое.

Протокол игры  
Лилль3:3Лион
(1:0) Дэвид Джонатан46'  
(2:0) Дэвид Джонатан61'  
  64'Баркола Бредли (2:1)
(3:1) Дэвид Джонатан79'  
  83'Ляказетт Александр (3:2)
  89'Ляказетт Александр (3:3)
Шевалье Люка  76'Веа ТимотиЙоро ЛениРибейро АлександроГудмундссон Габриэль  38'Андре Бенжамин  73'Гомеш АндреБамба ДжонатанГомес Анхель 74' (Уна Адам ( 74') Кабелла РемиДэвид Джонатан 84' (Виржинюс Алан ( 84')
Запасные: Жегрова ЭдонЯкубех АдамКостиль БенуаМартен ЖонасБалеба КарлосБайо МохамедSimon Ramet
Риу РемиДиоманде Синали 71' (Кумбеди Саэль ( 71'  85') Ловрен ДеянЛюкеба КастеллоТальяфико НиколасЛепнан Йоанн  24' 87' (Дембеле Мусса II ( 87') Толиссо КорентенБаркола БредлиКакере МаксансШерки Райан  60' 72' (Ляказетт Александр ( 72') Сарр Амин
Запасные: Сарр Мамаду-НабиБоннви КейнМилагрес ЭнрикеЭль-Аруш МохамедАуа УссемБоатенг ЖеромМендес Тьяго
10 марта. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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