«Лилль» дважды вёл с запасом в два гола, но «Лион» спас матч

Идущие по тому же графику побед и поражений «Лилль» и «Лион» пересеклись в стартовом матче 27-го тура Лиги 1. «Доги» сегодня были заметно острее соперника, но не могли похвастаться отменной реализацией в отличие от гостей.
Первый тайм получился безголевым, а вот далее было голевое пиршество. Джонатан Дэвид завершил комбинацию с игры, а чуть позже дважды забивал с 11-метровой отметки. У гостей Брэдли Баркола отыграл один мяч, а затем помог Александру Ляказетту оформить дубль в заключительном 10-минутном отрезке.
3:3, «Лилль» делит пятое место, соперник - восьмое.
Протокол игры
|(1:0) Дэвид Джонатан46'
|(2:0) Дэвид Джонатан61'
|64'Баркола Бредли (2:1)
|(3:1) Дэвид Джонатан79'
|83'Ляказетт Александр (3:2)
|89'Ляказетт Александр (3:3)
Шевалье Люка• 76'Веа Тимоти•Йоро Лени•Рибейро Александро•Гудмундссон Габриэль• 38'Андре Бенжамин• 73'Гомеш Андре•Бамба Джонатан•Гомес Анхель74' (Уна Адам (74') •Кабелла Реми•Дэвид Джонатан84' (Виржинюс Алан (84')
Риу Реми•Диоманде Синали71' (Кумбеди Саэль (71') • 85'Ловрен Деян•Люкеба Кастелло•Тальяфико Николас•Лепнан Йоанн 24'87' (Дембеле Мусса II (87') •Толиссо Корентен•Баркола Бредли•Какере Максанс•Шерки Райан 60'72' (Ляказетт Александр (72') •Сарр Амин
10 марта. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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