«Лилль» дважды вёл с запасом в два гола, но «Лион» спас матч

Идущие по тому же графику побед и поражений «Лилль» и «Лион» пересеклись в стартовом матче 27-го тура Лиги 1. «Доги» сегодня были заметно острее соперника, но не могли похвастаться отменной реализацией в отличие от гостей.

Первый тайм получился безголевым, а вот далее было голевое пиршество. Джонатан Дэвид завершил комбинацию с игры, а чуть позже дважды забивал с 11-метровой отметки. У гостей Брэдли Баркола отыграл один мяч, а затем помог Александру Ляказетту оформить дубль в заключительном 10-минутном отрезке.

3:3, «Лилль» делит пятое место, соперник - восьмое.