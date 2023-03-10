«Лион» подтвердил уход Мусса Дембеле в конце сезона

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле покинет команду в конце сезона на правах свободного агента. Французская команда не намерена продлевать сотрудничество с форвардом, о чём сегодня сообщил генеральный директор «Лиона» Венсан Понсо в интервью Tutto Sport.

Напомним, Дембеле в нынешнем сезоне переживает игровой спад. На счету француза всего три гола в чемпионате, тогда как в предыдущей кампании Мусса настрелял 21 мяч.

Дембеле ранее связывали с переходом в «Астон Виллу», которую возглавляет Унаи Эмери. 26-летний нападающий ранее успел поиграть на правах аренды за мадридский «Атлетико», с которым выиграл чемпионат Испании.