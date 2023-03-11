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Чемпионат Франции. Лига 1

Джонатан Дэвид побил прежний рекорд Эдена Азара

11 Марта 2023 • 04:51 Комментировать
Лилль
3:3
Лион
окончен

Двадцать седьмой тур французского чемпионата Лиги 1 начался с результативной ничьей - «Лилль» и «Лион» забили друг другу по три мяча, причем все голы, что интересно, были забиты во втором тайме прошедшего матча.

Вдобавок, в составе «Лилля» хет-трик сделал Джонатан Дэвид, который недавно сравнялся с Эденом Азаром по числу голов за «догов» в 21-м веке. А теперь и вовсе превзошел бельгийца, установив новый абсолютный рекорд клуба в текущем столетии - на его счету уже пятьдесят три мяча.

В следующем туре «Лилль» сыграет на выезде с «Тулузой», этот матч состоится восемнадцатого марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лилль Джонатан Дэвид
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