Джонатан Дэвид побил прежний рекорд Эдена Азара

Двадцать седьмой тур французского чемпионата Лиги 1 начался с результативной ничьей - «Лилль» и «Лион» забили друг другу по три мяча, причем все голы, что интересно, были забиты во втором тайме прошедшего матча.

Вдобавок, в составе «Лилля» хет-трик сделал Джонатан Дэвид, который недавно сравнялся с Эденом Азаром по числу голов за «догов» в 21-м веке. А теперь и вовсе превзошел бельгийца, установив новый абсолютный рекорд клуба в текущем столетии - на его счету уже пятьдесят три мяча.

В следующем туре «Лилль» сыграет на выезде с «Тулузой», этот матч состоится восемнадцатого марта.