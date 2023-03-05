«Милан» по-прежнему претендует на Ауа

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа интересен ещё одному итальянскому клубу.

Ранее уже сообщалось об интересе к 24-летнему игроку со стороны «Ромы» и «Наполи», фаворитом же в борьбе за хавбека считается франкфуртский «Айнтрахт». По данным Calciomercato, среди заинтересованных в подписании Ауа также фигурирует «Милан», следящий за футболистом ещё с прошлого года. Француз может стать свободным агентом уже летом, поскольку его контракт с «Лионом» истекает по окончании текущего сезона.

Уссем Ауа пропустил значительную часть нынешней кампании из-за травм. На данный момент в его активе один гол и одна результативная передача в десяти поединках.