Джонатан Дэвид интересен «РБ Лейпцигу» и клубам из АПЛ

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид уже летом может уйти на повышение. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, к футболисту сборной Канады проявляют интерес многие клубы из различных чемпионатов.

Если верить источнику, на данный момент точно известно об интересе со стороны немецкого «РБ Лейпцига» и неназванных клубов из Английской премьер-лиги. Transfermarkt оценивает Дэвида в 45 миллионов евро.

На счету Дэвида 16 голов в 25 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Франции. 23-летний форвард проводит уже свой третий сезон в составе «Лилля» и за этот срок уже успел выиграть с командой Лигу 1.