Булыкин: Жду победы «Локомотива» над «Ахматом»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Хочется, чтобы «Локомотив» продолжил играть в свой хороший и результативный футбол, такой, каким он был в матче с «Ростовом». Так что жду интересной игры и победы, даже в таком сложном выездном матче в Грозном», — цитирует Булыкина Rusfootball.

Матч между «Ахматом» и «Локомотивом» состоится 11 марта, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

После 18 туров «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 набранных очков.