Градиленко поделился прогнозом на результативность Дзюбы

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Градиленко высказался о перспективах Артёма Дзюбы в столичном «Локомотиве».

«Дзюба — очень хороший нападающий, который уже начал помогать «Локомотиву». Думаю, в оставшихся до конца сезона матчах он забьёт ещё минимум семь голов. Учитывая, что уровень нашего чемпионата упал, можно играть и в 35, и в 36, и даже старше», — заявил Градиленко в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Дзюба является очень зависимым футболистом от своих партнёров по команде, выделив отдельно Антона Миранчука.

Напомним, что в первом матче Российской премьер-лиги после возобновления сезона Артём Дзюба оформил хет-трик во встрече против «Ростова».