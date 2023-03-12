Бышовец – об удалениях «Локомотива»: «Не думаю, что дело в дисциплине»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался об удалениях «Локомотива» в матче с «Ахматом» (1:0).

«Не думаю, что дело в дисциплине. У каждого отдельного случая есть своя причина», - приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Специалист заявил, что у него не возникает вопросов к арбитру по поводу демонстрации игрокам «железнодорожников» двух красных карточек, и отметил, что они стали результатом избытка эмоций у спортсменов, с которыми довольно трудно совладать.

Победный гол в том противостоянии забил новичок «красно-зелёной» команды Сергей Пиняев на 11-й минуте встречи.