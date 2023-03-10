Сенников – об игре с «Ахматом»: «Дзюба найдёт взаимопонимание с партнёрами»

Двукратный чемпион России в составе столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился своими ожиданиями от действий московского форварда Артёма Дзюбы в матче своей бывшей команды с грозненским «Ахматом».

«Думаю, Дзюба также найдёт взаимопонимание с партнёрами. Понятно, что мы не ждём от него супердриблинга или супермобильный матч, где он будет носиться всю игру», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Помимо вышеперечисленных ожиданий специалист отметил, что воспитанник «Спартака» также может выступать и «наконечником» атак «железнодорожников».

По мнению эксперта, Артём Дзюба совершенно правильно исполнял свои игровые обязанности во время поединка с «Ростовом».