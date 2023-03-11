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Гуренко – о «Локомотиве»: «Какая разница, какое место команда займёт в турнирной таблице? Всё равно еврокубков нет» эксклюзив

11 Марта 2023 • 19:01 Комментировать
Ахмат
0:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился, какая цель должна стоять перед командой во второй части сезона-2022/23 РПЛ.

«Две победы и непростая игра с двумя удалениями. Я думаю, сейчас основная задача – выйти из зоны переигровок. Считаю, что команда с этой задачей справится, а другая основная задача – стабилизировать состав и игру. Имею в виду улучшать игру, а какое место займёт команда? Какая разница - шестое или восьмое? Еврокубков нет, поэтому какой смысл?» - сказал Гуренко.

После возобновления сезона РПЛ «Локомотив» одержал две победы подряд. Команда сначала победила «Ростов» (3:1), затем на выезде одолела «Ахмат» (1:0). «Локомотив» набрал 19 очков, но продолжает оставаться на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко РПЛ
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