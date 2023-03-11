Ульянов: «В Грозном можно выиграть только так»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о тяжёлой гостевой победе своей команды над «Ахматом» (1:0).

«В Грозном можно выиграть только так. На характере, друг за друга. Ребята просто бойцы, молодцы, и другие все самые лучшие эпитеты. Через такие игры, через такие победы и строится команда», - приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

«Красно-зелёные» победили благодаря голу Сергея Пиняева на 11-й минуте встречи, однако данный результат дался гостям очень непросто – по ходу противостояния коллектив лишился двух своих игроков и большую часть второго тайма играл вдевятером.