Селюк рассказал, когда форвард «Ахмата» Конате вернётся на поле

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о состоянии футболиста после травмы.

«С Конате все в порядке, страшного ничего нет. Он уже тренируется. Просто его раньше времени выпустили на поле, тем самым чуть усложнив ситуацию. Сейчас все хорошо. Через неделю он уже будет готов играть», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять голов и сделал один ассист.

В эти минуты «Ахмат» принимает на своем поле «Локомотив» в рамках 19-го тура РПЛ. Портал LiveResult проводит текстовую онлайн-трансляцию.