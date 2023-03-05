Тарханов: «Торпедо» будет очень тяжело остаться в РПЛ

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов ответил на вопрос, сможет ли «Торпедо» сохранить свою прописку в Российской премьер-лиге.

«Остаться в РПЛ будет нереально? Реально или нет, это невозможно предполагать. Разумеется, будет очень тяжело. Сейчас они отобрали очки у «Краснодара». Может быть, еще у кого-то очки отберут. Посмотрим», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

Сегодня, 5 марта, «Торпедо» на выезде сыграло вничью с «Краснодаром». Матч завершился со счетом 2:2.

После 17 туров «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. В предстоящем матче столичный клуб встретится с «Уралом» (11 марта).