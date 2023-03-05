Наталушко: «Наконец-то кто-то это сделал»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Игорь Лебеденко, автор второго мяча, в этом матче установил новый рекорд чемпионатов России. Его достижение отметил бывший обладатель рекорда Сергей Наталушко, который признался, что рад падению его рекорда, установленного еще в 2000 году.

- Наконец-то кто-то это сделал. Очень рад, что мой рекорд кто-то побил. Рекорды для того и существуют, чтобы постоянно их превосходить. Только положительные эмоции от этого. Лебеденко — красавец! - цитирует слова Sport24.