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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лебеденко установил новый рекорд чемпионатов России

05 Марта 2023 • 18:48 Комментировать
Краснодар
2:2
Торпедо Москва
окончен

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Второй гол своей команды забил вышедший на замену за шесть минут до успеха ветеран московского клуба Игорь Лебеденко.

Как оказалось, он стал самым возрастным автором гола за всю историю чемпионатов России, забив свой мяч в возрасте 39 лет 282 дней. Предыдущее достижение было установлено в далеком 2000 году Сергеем Наталушко, который забил тогда в возрасте 39 лет 247 дней.

В следующем туре РПЛ московское «Торпедо» примет дома «Урал». 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко
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