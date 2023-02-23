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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Я не согласен с тем, что Галицкий жёстко руководит тренерами»

23 Февраля 2023 • 16:17 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о работе владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Напомним, вчера, 22 февраля, была годовщина создания клуба. «Краснодару» исполнилось 15 лет.

Колосков не согласился с мнением, что Галицкий жёстко руководит тренерами, так как и остальные российские клубы часто меняют наставников.

«Есть владелец клуба, он хозяин-барин, что хочет, то и делает. «Зенит» — единственный, кто в последнее время не меняет. А все остальные — «Спартак», «Динамо», «Локомотив» — пачками меняют тренеров, и года не успевают те проработать», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» расположился на восьмом месте в турнирной таблице с 25 набранными очками в своём активе. Свой первый матч после возобновления сезона «быки» проведут 5 марта против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Вячеслав Колосков Сергей Галицкий
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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