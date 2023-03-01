Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Толстиков: «В «Краснодаре» довольны работой Ивича»

01 Марта 2023 • 21:15 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков заявил, что доволен текущей работой Владимира Ивича в клубе. Тренер, напомним, успел пока провести только два официальных матча (оба против ЦСКА) и подготовить команду к сезону на сборах.

«Где‑то поначалу нам было тяжело, но в целом адаптация Ивича в новом клубе прошла успешно. Мы довольны его работой с командой на сборах, всё было продуктивно. Ждём улучшения наших результатов в официальных турнирах», - рассказал Толстиков порталу «РБ Спорт».

В ближайшем официальном матче в рамках РПЛ «быки» сыграют с главным аутсайдером лиги в лице московского «Торпедо», игра назначена на 5 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Толстиков Владимир Ивич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
22:08 · ФНЛ-2. Группа 4
Датский клуб отказался играть с «Тюменью» в Турции
21:59 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о словах Дзюбы: «Неправда, что «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро»
21:52 · Россия. Премьер-лига
​Пименов высказался о спросе на российских игроков в Европе
21:47 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Лига мечты? Англия, всегда смотришь и думаешь, как они так бегают весь матч»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Не согласен со словами Дзюбы о легионерах»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Каряка — об интервью Дзюбы: «Он имеет право выражать своё мнение»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Прохин: Однажды проспал тренировку перед игрой со «Спартаком»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Толстиков: «В «Краснодаре» довольны работой Ивича»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Анохин: «Локомотив» выправит своё положение, Дзюба поможет клубу»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Дивеев чуть не пропустил матч с «Пари НН» из-за неодобрения Fan ID
21:00 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Многие легионеры уехали из РПЛ, а в Питере они остались»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Прохин рассказал, кому Карпин «напихал» за лишний вес после отпуска
20:44 · Кубок России
Писарский забил «Динамо» во втором матче подряд
20:43 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма перехода Сунгатулина из «Спартака» в «Урал»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Не знаю, почему Гогуа не подошёл «Химкам»
Все новости
Рекомендуем