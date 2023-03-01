Толстиков: «В «Краснодаре» довольны работой Ивича»

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков заявил, что доволен текущей работой Владимира Ивича в клубе. Тренер, напомним, успел пока провести только два официальных матча (оба против ЦСКА) и подготовить команду к сезону на сборах.

«Где‑то поначалу нам было тяжело, но в целом адаптация Ивича в новом клубе прошла успешно. Мы довольны его работой с командой на сборах, всё было продуктивно. Ждём улучшения наших результатов в официальных турнирах», - рассказал Толстиков порталу «РБ Спорт».

В ближайшем официальном матче в рамках РПЛ «быки» сыграют с главным аутсайдером лиги в лице московского «Торпедо», игра назначена на 5 марта.