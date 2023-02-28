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Журналист Авиран Грин: «Главное, чтобы «Краснодар» дал Ивичу время и не давил на него» эксклюзив

28 Февраля 2023 • 14:56 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Журналист из Израиля Авиран Грин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от работы Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

«Я знаю, что «Краснодар» проиграл первый официальный матч под руководством Ивича. Саму игру я не видел, но читал, что команда плохо играла в защите. Уверен, Ивич этим очень недоволен и уделит большое внимание работе над ошибками».

В какой футбол играл «Маккаби»?

«Ивич дважды был главным тренером «Маккаби». Он работал с командой с 2018 по 2020 год, а затем вернулся летом. В первый раз, когда он работал в «Маккаби», команда очень легко выиграла два титула, демонстрируя жёсткую игру в обороне и быстрые переходы к атаке.

Чаще всего, команда играла по схеме 4-3-3 с высоким прессингом. Важно сказать, что команда понесла наказание и не могла покупать игроков. В итоге, это пошло только на пользу. Ивич использовал множество молодых и амбициозных футболистов. Например, Пивен, Кохен и Дор Перец. Я слышал, что «Краснодар» базируется на молодых игроках, у Ивича есть с ними опыт работы».

Как бы вы описали его подход, жёсткий ли он специалист?

«Насколько я знаю, он очень жёсткий и волевой тренер, но при этом очень добрый. Он нравился игрокам, потому что мог легко переключиться из тренера в человека, игроки это чувствуют и готовы были на всё ради него. Бывает, что тренер даже за пределами поля остаётся жёстким и требовательным, Ивич же прислушивался к игрокам, говорил с ними, но как только команда приступала к работе, он сразу-же подключал диктатуру. В последние же месяцы работы Ивич стал более эмоциональным и менее сдержанным, с этим были трудности».

В «Маккаби» были расстроены его уходом?

«Конечно, он был тем тренером, которого «Маккаби» очень хотел вернуть. В клубе были расстроены его уходом, несмотря на некоторые колебания в конце прошлого года. Ивич именно тот тренер, который точно знает, как вывести команду на нужный уровень. «Маккаби» в третьем подряд сезоне меняет тренера по ходу турнира, это очень раздражает всех в клубе, ещё и поэтому они были не рады уходу Ивича».

У него получится добиться успеха в России?

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«Да, я уверен, что у него получится проявить себя в России. Верю, что он сможет наладить игру в защите, которая у «Краснодара» сейчас не очень хороша. Видел, что в клуб пришли сильные игроки, это хорошее подспорье для Ивича. Главное, дать ему немного времени и не давить на него».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич
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