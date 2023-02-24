Савичев рассказал о психологической проблеме игроков «Торпедо»

Тренер московского «Торпедо» Николай Савичев рассказал о психологической проблеме своих игроков, с которой они столкнулись в первой половине сезона РПЛ.

«У команды просто не хватало организации. Любой пропущенный мяч мог негативно отразиться на футболистах в дальнейшем, так как на следующую игру выходить уже психологически труднее. Потому что копится неуверенность у команды, а от этого растёт боязнь новых ошибок», - цитирует Савичева «Матч-ТВ».

Напомним, что весной «чёрно-белым» предстоит совершить настоящий подвиг, чтобы не вылететь из РПЛ по итогам сезона. Ведь сейчас на счету «автозаводцев» лишь шесть набранных очков после 17 туров, а отставание от 12 места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон – 12 очков. Осталось всего 13 игр.