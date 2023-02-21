Чанов: «Сафонову нужно обрести стабильность»

Бывший советский голкипер Вячеслав Чанов оценил перспективы одного из лучших российских голкиперов – Матвея Сафонова, который уже не первый год является основным стражем ворот «Краснодара».

«Сафонову еще нужно обрести стабильность, чтобы стать лучшим вратарём России, это очень важный критерий. У Матвея есть все шансы им стать, но главное, чтобы не было таких ошибок, как в концовке первой части сезона. Начал хорошо, а потом пошли ошибки», - цитирует Чанова «РБ Спорт».

Ранее бывший защитник «Краснодара» Богдан Рейхмен сравнил Сафонова со стеной, отметив его надёжную игру. По данным портала Transfermarkt, молодой россиянин стоит 15 млн евро.