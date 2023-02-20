Кордоба высказался о новой философии «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о том, кокой стиль игры будет исповедовать команда под руководством нового главного тренера Владимира Ивича.

«Новая философия «Краснодара»? Пока ничего не могу сказать на этот счёт. Надеюсь, что глобально ничего не изменится, и мы продолжим играть в атакующий футбол», — приводит слова Кордобы «Чемпионат».

При этом колумбийский форвард подчеркнул, что готов помогать команде и в обороне, если этого от него потребует тренер.

Напомним, что Ивич возглавил «Краснодар» в январе, сменив на этом посту Александра Сторожука. После 17 туров РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.