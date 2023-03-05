Ахметов: «Игру нельзя записать в актив, конечно, блин, все расстроены»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Торпедо» (2:2) Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Несколько слов о той встрече, которая только что завершилась. Пропустили, забили дважды и пропустили еще один.

- Честно говоря, обидно упускать победу. Вели в счете, имели моменты и так легко пропускаем. Обидно очень. Тем более, не забили столько моментов. Поэтому игру нельзя записать в актив, конечно, блин, все расстроены. И сказать нечего больше.

- С чем связано такое неяркое начало в сегодняшней встрече, когда пропустили быстрый гол и на протяжении всего первого тайма не могли забить ответный?

- Наверное, в начале первого тайма чуть вышли сонными. Наверное, не хватало больше борьбы и выигранных дуэлей, поэтому получали ответные атаки на свои ворота. Конечно, сзади нам надо понадежнее играть. Во втором тайме у нас стало больше получаться. Вроде сзади было спокойнее и надежно. Повели в счете и так легко пропустили - конечно, очень обидно.