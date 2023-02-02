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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов — о сорвавшемся переходе Дзюбы: «Я понимаю тренера «Торпедо»

02 Февраля 2023 • 18:28 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно отказа Артёма Дзюбы переходить в столичный «Торпедо».

«Я понимаю тренера «Торпедо». Он хочет посмотреть на тренировках футболиста, который, по сути, последние полгода не играл. А Дзюба, видимо, обиделся — мол, это унижение. Хотел сразу попасть в состав. Это как-то не по-спортивному», — заявил журналист в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению Орлова, в том, что бывший капитан сборной до сих пор является свободным агентом, виноваты агенты Дзюбы. Комментатор считает, что Артём должен опуститься на землю, поскольку нападающий считал себя способным перейти в клуб РПЛ с нынешними физическими данными, с чем Орлов не согласен.

Напомним, что с ноября прошлого года Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Геннадий Орлов Артём Дзюба
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