Защитник «Торпедо» Журавлёв назвал Талалаева самым требовательным тренером в своей карьере

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв высказался о главном тренере московской команды Андрее Талалаеве.

По словам 26-летнего футболиста, Талалаев самый требовательный наставник в его карьере.

«Ты должен выполнять задачу в каждом моменте на 100 процентов. Все по-своему требовательны, но Андрей Викторович зацикливается на этом, берёт каждый эпизод и разбирает его», — цитирует Журавлёва «РБ Спорт».

Напомним, Талалаев возглавляет «Торпедо» с середины октября прошлого года. Нынешний сезон 50-летний специалист начинал в грозненском «Ахмате», из которого был уволен 11 сентября после поражения от «Пари НН» в матче 9-го тура РПЛ со счётом 1:3.