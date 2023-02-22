Рейхмен: «Если бы Фарке остался, «Краснодар» мог быть в медалях»

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен, в настоящее время выступающий за «КАМАЗ», поделился впечатлениями от работы под руководством немецкого тренера Даниэля Фарке, который возглавлял «быков» с января по март 2022 года.

По словам Рейхмена, тренировки Фарке вызывали повышенный интерес у игроков «Краснодара», так как ранее он возглавлял «Норвич», выступавший в Английской премьер-лиге.

«Тренировки с Фарке были не чем-то вау. Но да, необычно. Я узнал много нового. Если бы Даниэль остался, и легионеры не уехали, «Краснодар» вполне мог быть в медалях», — приводит слова Рейхмена Sport24.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «быки» расположились на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.