Полузащитник «Краснодара» проведёт вторую часть сезона в «Акроне»

Молодой полузащитник «Краснодара» Алекс Мацукатов проведёт вторую часть сезона в аренде в клубе Первой лиги – тольяттинском «Акроне». Срок арендного соглашения – до конца текущего сезона. Как уточняет портал Metaratings, тольяттинский клуб может получить право выкупа футболиста, если 24-летний игрок сможет себя проявить должным образом в новой команде.

В текущем сезоне универсальный центральный полузащитник сыграл лишь четыре матча за основную команду «Краснодара» во всех турнирах и семь матчей за дубль, в которых один раз поразил ворота соперников. Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 400 тыс. евро.