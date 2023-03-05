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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» впервые получило очки при Талалаеве

05 Марта 2023 • 18:55 Комментировать
Краснодар
2:2
Торпедо Москва
окончен

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Как оказалось, это было первое очко, добытое командой при новом тренере Андрее Талалаеве, а также «Торпедо» забило свои первые голы при новом тренере - в чемпионате, естественно, потому что в Фонбет Кубке России у Талалаева уже есть победы. Что до чемпионата, то перед этим команда под началом Талалаева провела пять матчей, все были проиграны всухую.

В следующем туре РПЛ московское «Торпедо» примет дома «Урал», это случится одиннадцатого марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
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