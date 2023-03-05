«Торпедо» впервые получило очки при Талалаеве

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Как оказалось, это было первое очко, добытое командой при новом тренере Андрее Талалаеве, а также «Торпедо» забило свои первые голы при новом тренере - в чемпионате, естественно, потому что в Фонбет Кубке России у Талалаева уже есть победы. Что до чемпионата, то перед этим команда под началом Талалаева провела пять матчей, все были проиграны всухую.

В следующем туре РПЛ московское «Торпедо» примет дома «Урал», это случится одиннадцатого марта.