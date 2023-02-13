Олусегун: «Сторожук — прекрасный тренер»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о работе под руководством Александра Сторожука.

«Сторожук — прекрасный тренер. Никогда не критиковал ни одного игрока, не повышал голос. Находил подход и спокойно все объяснял. Молодые игроки при нем развивались во многом благодаря тёплому общению», — заявил молодой футболист «быков» в интервью изданию Sport24.

Нигериец отметил ценность такого подхода, рассказав об ином отношении в Африке. Тем не менее Олусегун рассказал, что ему проще ладить с новым наставником Владимиром Ивичем из-за знаний английского языка.

Напомним, что Александр Сторожук находился в должности главного тренера «Краснодара» на протяжении 2022 года. В этом январе он возглавил тульский «Арсенал».