Сперцян: «Ивич — очень требовательный тренер»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о работе под руководством сербского тренера Владимира Ивича, который возглавил команду минувшей зимой.

«Могу заметить, что он очень требовательный тренер. У него дисциплина на первом месте. На каждой тренировке нужно выкладываться на все сто процентов», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, что до «Краснодара» Ивич возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, греческий ПАОК и английский «Уотфорд».

После 17 туров РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 5 марта против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.